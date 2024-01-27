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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN ترصد معتقلين فلسطينيين معصوبي الأعين وحفاة الأقدام قرب حدود غزة

معتقلين فلسطينيين
معتقلين فلسطينيين معصوبي الأعين وحفاة الأقدام في إسرائيل

رصدت شبكة CNN أكثر من عشرين فلسطينيا يجلسون ويركعون على الأرض الرطبة والباردة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة – معصوبي الأعين وحفاة الأقدام، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في جنوب إسرائيل بالقرب من حدود غزة صباح يوم السبت، حيث صورت لقطات نادرة لرجال فلسطينيين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في غزة وتم نقلهم عبر الحدود إلى إسرائيل.

ويبدو أن بعض الرجال مرهقون جسديًا، حيث تسقط رؤوسهم ويتمايلون أثناء محاولتهم البقاء راكعين. أحد المعتقلين يرقد على الأرض قبل أن يصل جندي إسرائيلي لإيقاظه وإسناده. 

الرجال حفاة ويبدو أنهم لا يرتدون سوى مآزر بيضاء يمكن التخلص منها، على الرغم من درجة الحرارة التي تصل إلى 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت).

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرجال “يشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي وتم اعتقالهم في غزة ونقلهم إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب”.

“كجزء من نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة القتال في غزة، يتم اعتقال واستجواب الأفراد المشتبه في تورطهم في نشاط إرهابي. وكثيراً ما يكون من الضروري على المشتبه فيهم بالإرهاب تسليم ملابسهم بحيث يمكن تفتيش ملابسهم والتأكد من أنهم لا يخفون سترات ناسفة أو أسلحة أخرى. 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يتم منح المشتبه بهم بذلات، ويتم تزويدهم بالملابس عند وصولهم إلى مركز الاحتجاز. “يتم أخذ المشتبه بهم المعنيين لمزيد من الاستجواب داخل إسرائيل. يتم إطلاق سراح الأفراد الذين يتبين أنهم لا يشاركون في أنشطة إرهابية وإعادتهم إلى غزة في أسرع وقت ممكن”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرجال الذين تم تصويرهم يوم السبت تم إحضارهم إلى إسرائيل من غزة وكانوا على وشك نقلهم إلى “حافلة ساخنة” عندما صورت شبكة CNN المشهد، وأكد أن المعتقلين يعاملون وفقا للقانون الدولي.

وكانت حافلة تنتظر في مكان قريب، لكن لم تتمكن CNN من تأكيد متى تم وضع الرجال على متن الحافلة، حيث أمر جندي إسرائيلي في مكان الحادث CNN بمغادرة المبنى في غضون دقائق.

الفلسطينيون المحتجزون: احتجز الجيش الإسرائيلي المئات - إن لم يكن الآلاف - من الصبية والرجال الفلسطينيين (وفي بعض الحالات النساء) في غزة أثناء اجتياح قواته البرية للقطاع، وكثيرًا ما كان ينقلهم إلى مواقع احتجاز في إسرائيل ويحتجزهم لمدة طويلة. أيام دون تهمة. تم التعرف على العديد من المعتقلين على أنهم مدنيون من قبل الأصدقاء والأقارب بعد ظهور صور احتجازهم على الإنترنت.

زعم العديد من المعتقلين تعرضهم للانتهاكات على أيدي القوات الإسرائيلية، بما في ذلك العديد من الصبية والرجال الفلسطينيين الذين قالوا لشبكة CNN في ديسمبر/كانون الأول، إنهم احتُجزوا لمدة خمسة أيام قبل إطلاق سراحهم في نهاية المطاف دون توجيه تهم إليهم، وظهروا معصمين مصابين بكدمات ومتورمة. 

وفي ذلك الوقت، قال الجيش الإسرائيلي: 'إن الأفراد المحتجزين يعاملون وفقًا للقانون الدولي' وأن 'الجيش الإسرائيلي يسعى جاهداً لمعاملة أي محتجز بكرامة. وسيتم النظر في أي حادث لم يتم اتباع المبادئ التوجيهية فيه'.

إسرائيل غزة الجنود الإسرائيليون جنوب إسرائيل

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