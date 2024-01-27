ياسمين عبد العزيز تطل بالأبيض على جمهورها

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها بصورة جديدة، وذلك في أحدث ظهور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وظهرت ياسمين بالصور بإطلالة أنيقة؛ حيث ارتدت جاكيت بدلة باللون الأبيض، واسفل منه بدي شتوي بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ وأحمر الشفاه الذي زاد من جمالها وتألقها، كما حرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات الرقيقة.

وأعلنت مؤخرا الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين العوضي وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير” ولم يتوقع جمهور ياسمين والعوضي انفصالهما بهذه السرعة.

