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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميادة الحناوي تكشف أسرار البداية مع بليغ حمدي.. وهذه الأصوات تحب سماعها

ميادة الحناوي
ميادة الحناوي

كشفت الفنانة السورية ميادة الحناوي، عن تفاصيل بدايتها مع  الموسيقار بليغ حمدي، مؤكدة أنه غيّر مجرى حياتها.

وقالت ميادة الحناوي، خلال حوارها مع الفنانة الإماراتية أحلام، في برنامجها أحلام ألف ليلة وليلة:" بليغ حمدي غير مجرى حياتي كله، وشافني الأستاذ بليغ ولكن مكنش يعرف إني مطربة، وجه سوريا قعد 6 سنوات بعد ما سمعني، وهو اكتشف مكنونات الصوت عندي.

وأضافت: كمان الموسيقار محمد الموجي أعطاني أصعب الأغاني، وكنا بنعمل بروفات مكثفة، وعملنا الحب اللي كان وفاتت سنة، وأنا في البروفا قالي هسمعك حبينا واتحبينا كلمات عبد الرحيم منصور، وجه دمشق ولما سمعت الأغنية عجبتني وسجلتها، وغنيت للسنباطي ساعة زمن، وأشواق.  عبد الحميد منصور.

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أما عن الأصوات التي نالت إعجابها مؤخرًا، فعلقت ميادة الحناوي، قائلة: كتير بيغنوا الخطوط الحلبية، وبيعجبني دلوقتي محمد خيري وأستاذ صفوان العابد.

وكانت تعرضت الفنانة ميادة الحناوي لموقف محرج في بداية حفلها بجدة بعد سقوطها على المسرح بعدما حاول المايسترو هاني فرحات مساعدتها.

لم تتمالك ميادة الحناوي نفسها أثناء محاولة الصعود لدرجة عالية على المسرح وسقطت لكن المايسترو هاني فرحات كان متواجدا لمساعدتها، ثم تمالكت نفسها وصعدت وقدمت تحية للجمهور وللهيئة العامة للترفيه على استضافتها.

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