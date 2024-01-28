تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. ياسمين عبد العزيز تنشر صورا مؤلمة لأهالي غزة

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صوراً مؤلمة لأطفال غزة، تضامناً مع شعب فلسطين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام.

وظهر أطفال غزة في الصورة وهم نائمون في الشارع ويعانون من البرد، ولم تعلق واكتفت بنشر الصور.

وأعلنت مؤخرا ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين العوضي وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير” ولم يتوقع جمهور ياسمين والعوضي انفصالهما بهذه السرعة.

وتعرض أحمد العوضي، لأزمة صحية طارئة بعد شعوره بإجهاد وضيق في التنفس، ونقل إلي المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك بسبب استنشاقه كمية كبيرة من أول أكسيد الكربون خلال تصوير مشهد أكشن، وتعرض على إثر هذا الأمر لأزمة تنفسيه استدعت دخوله المستشفى.

