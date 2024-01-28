سويلم يتفقد مشروعات الموارد المائية والري بشمال سيناء

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم، الأحد، لمقر مبنى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، فى بداية جولة تفقدية تشمل مشروعات الموارد المائية والري بشمال ووسط سيناء

والتقى سويلم باللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

وخلال تواجدهما بمقر مبنى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، استعرض سويلم وشوشة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر للبقر للمعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعى المقرر تنفيذها بوسط سيناء، كما تم استعراض موقف التجمعات التنموية بمراكز الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء بزمام 4900 فدان.

كما التقى سويلم بالعاملين بقطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، حيث أكد ضرورة الاستمرار فى بذل الجهد فى متابعة الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع تنمية شمال سيناء والمسارات الناقلة من محطة الحمام باعتبارها أحد المشروعات الكبرى لخدمة قطاع المياه والاستصلاح الزراعى فى مصر.

IMG-20240128-WA0083

IMG-20240128-WA0084

IMG-20240128-WA0082

IMG-20240128-WA0081

IMG-20240128-WA0079

IMG-20240128-WA0078