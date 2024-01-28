تغيير طريقة اللعب.. محمود فتح الله يكشف عن حل لمشاكل الدفاع في المنتخب

أكد محمود فتح الله أن طريقة اللعب التي يجب أن يلعب بها المنتخب هي 3/5/2 رغم أن طريقة اللعب وهي 3/4/3 أفضل لكن حالة اللاعبين وعدم جاهزيتهم في الفترة الحالية تجبرنا علي العودة الي الطريقة القديمة

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc:أن التشكيل المناسب هو محمد أبوجبل وأمامه أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم و"علي جبر أو ياسر إبراهيم " ومحمد حمدي في الجبهة اليسرى ومحمد هاني في اليمين وفي وسط الملعب مروان عطية وحمدي فتحي وأمامهم مرموش وزيزو ومصطفي محمد

وكشف محمود فتح الله أن مشاكل خط الضهر هي من تجبرنا علي اللعب بهذه الطريقة واللعب بهذا الشكل سيحل الأزمة بشكل كبير خاصة وأننا تلقينا اهداف كثيرة