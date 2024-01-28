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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهدف البنية التحتية.. هجمات روسية بمسيرات وصواريخ على أوكرانيا

صدى البلد

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت بها بنية تحتية مدنية وحيوية في أنحاء البلاد.

 

وأضافت القوات الجوية على تطبيق “تيليجرام”، أن المعلومات الأولية لم تشر إلى سقوط قتلى أو مصابين في الهجمات.

 

وكثفت روسيا وأوكرانيا من الهجمات الجوية المتبادلة في الأشهر القليلة الماضية والتي استهدفت بنية تحتية عسكرية مهمة وكذلك بنية تحتية للطاقة والنقل.

 

وقالت القوات الجوية إن روسيا هاجمت منطقة بولتافا في وسط البلاد بصاروخين باليستيين من منظومة إسكندر، كما أطلقت 3 صواريخ أرض جو على منطقة دونيتسك في الشرق.

روسيا القوات الجوية الاوكرانية مسيرة صواريخ طائرات مسيرة أوكرانيا دونيتسك

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