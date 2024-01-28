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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس النرويجي يهاجم أمريكا والدول المشاركة في تجويع غزة

الأونروا
الأونروا

هاجم المجلس النرويجي للاجئين الدول التي علقت مساعداتها للأونروا  وعلى رأسهم أمريكا التي انطلقت وصدقت الرواية الإسرائيلية وفضلت أن تعاقب كل فلسطيني غزة على أن تطالب باتخاذ إجراءات ضد من تقول انهم موظفون بالمنظمة دعموا المقاومة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

واعتبر المجلس النرويجي أن ما تقوم به أميركا وبريطانيا وآخرين ما هو إلا تجويع للأطفال في غزة.

من جانبهم، طالب سياسيون في العراق بتدخل الدول العربية لدعم غزة بدلا من الغرب.

واعتبروا أنه "من المؤسف ان يصل السلوك العنصري العدواني لأمريكا وبعض الدول الغربية الى تعليق تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) التابعة للأمم المتحدة، في نفس الوقت الذي تواصل دعم الكيان الصهيوني بالمعدات الحربية والاموال، لتتجرد بذلك من كل أقنعهتها التي أخفت قباحتها وتوحشها ومخططاتها الاستعمارية بعناوين انسانية وديمقراطية زائفة".

وأضافوا انه "عندما يأتي ذلك بعد ساعات من قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم الكيان الغاصب بوقف الابادة والتهجير والحصار الانساني، فإنه يمثل تحديا للهيئات الدولية ومحاولة لتشويهها باظهارها منحازة، وإمعانا في مواصلة الإبادة الجماعية لأبناء غزة، يوجب على أحرار العالم استنكاره وفضح مآربه".

ودعا المسئولون  "الحكومات العربية والإسلامية إلى الإسراع بتعويض (الأونروا)، وتعزيز إمكانياتها الإغاثية، وعدم السماح لهذا الحلف الصهيوني بقتل أبناء غزة الصامدين جوعا وبردا ومرضا بعد قتل عشرات الآلاف منهم بأشد الأسلحة فتكا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حذرمن أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على وشك النفاد من الأموال اللازمة لعملها في غزة بعد أن قطعت الولايات المتحدة ودول أخرى التمويل في أعقاب مزاعم عن تورط موظفيها بدعم حماس.

 

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