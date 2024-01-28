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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتواصل مع محمد صبحي وعواد لتجديد التعاقد

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق قرار الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


 

وكتب احمد حسن:"الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع محمد صبحي ومحمد عواد لتجديد عقدهما مع الفريق".


 

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية مساء امس السبت، في فندق الإقامة بدبي،استعداداً للقاء نهائي بطولة كأس تحدي دبي أمام أهلي جدة السعودي، المقرر له اليوم الأحد على ستاد آل مكتوم.

جاء قرار الجهاز الفني بالاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية فقط، في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون بعدخوض مباراة الرجاء المغربي بالأمس في نصف نهائي البطولة.

وكان  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمتبينهما مساء الأمس بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية لمواجهة فريقالأهلي السعودي .

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