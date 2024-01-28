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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخص في هجوم مسلح على كنيسة بإسطنبول.. تفاصيل

من الهجوم اليوم
من الهجوم اليوم

ذكرت  وسائل إعلام تركية بانه سقط قتيل وجريح في هجوم مسلح على كنيسة في إسطنبول.

وأعلن وزير الداخلية التركي أن مهاجمين شنوا هجوما مسلحا على كنيسة في إسطنبول خلال احتفال ديني اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص.

وقال علي يرليكايا على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهجوم وقع حوالي الساعة 11:40 في منطقة ساريير بإسطنبول ونفذه رجلان ملثمان.


وأضاف أنه تم فتح تحقيق.

وقال الوزير إن شخصًا تم تحديده باسم "سي  تي" - والذي كان من بين الذين حضروا قداس الأحد - توفي بعد الهجوم المسلح.

وذكر  ييرليكايا :"إننا ندين بشدة هذا الهجوم الخسيس".

 

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