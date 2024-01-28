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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جلسة توعوية حول الأمن السيبراني وتأمين المعلومات بفاعلية "أفيت"

صدى البلد

أقامت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (افيت) تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فاعلية تكنولوجية وجلسة توعوية وفنية قدمتها شركة Palo Alto  العالمية المتخصصة في مجال أمن الشركات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي مستوي العالم.

 

يأتي ذلك في إطار متابعة تأمين وحماية مراكز البيانات ((Data Centers ضد الهجمات السيبرانية والاطلاع علي تقنيات الأمن السيبراني الحديثة التي تساعد علي تفعيل الإجراءات  الاحترازية ضد أي هجمات محتملة.

وقد خلصت نتائج عمل الورشة إلى تحديد عدد من المتطلبات والحلول المطلوب تنفيذها عاجلا بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية داخل قطاع الطيران المدنى لضمان التطوير المستمر لمنظومة الأمن السيبرانى وتأمين وحماية البيانات و المعلومات. 

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