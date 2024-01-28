4 توصيات عاجلة من الزراعة لحماية المحاصيل من الصقيع

أكد الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن هذه فترة تقلبات جوية ويجب التعامل معها بخطوات احتياطية واستباقية للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

ووجه عدة توصيات للتعامل مع المحاصيل كالتالي...

1- التوقف عن الري وإجراء الرش في المناطق المتوقع فيها سقوط الأمطار أو سرعات عالية من الرياح.

2- عدم ترك البطاطس الصيفي "المعزوقة" أو "الطماطم المكشوفة" بدون ري قبل يومي الأربعاء والخميس خاصة في مصر الوسطى وجنوب الدلتا ومناطق غرب البحيرة وشمال الدقهلية في المناطق التي لم تسقط عليها أمطار.

3- التأكيد على أربطة الصوب والانفاق البلاستيكية وألواح الطاقة الشمسية بالظهير الصحراوي للوادي والدلتا خاصة يوم الأربعاء نظراً لتوقع هبات قوية من الرياح قد تصل لحد العواصف الترابية .

4- التوقف عن الجمع والتقطيع في مناشر الطماطم المجففة في محافظتي الأقصر واسوان خاصة يومي الأربعاء والخميس.