عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 توصيات عاجلة من الزراعة لحماية المحاصيل من الصقيع

صدى البلد

أكد الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن هذه فترة تقلبات جوية ويجب التعامل معها بخطوات احتياطية واستباقية للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

ووجه عدة توصيات للتعامل مع المحاصيل كالتالي...

1-  التوقف عن الري وإجراء الرش في المناطق المتوقع فيها سقوط الأمطار أو سرعات عالية من الرياح.

2- عدم ترك البطاطس الصيفي "المعزوقة" أو "الطماطم المكشوفة" بدون ري قبل يومي الأربعاء والخميس خاصة في مصر الوسطى وجنوب الدلتا ومناطق غرب البحيرة وشمال الدقهلية في المناطق التي لم تسقط عليها أمطار. 

3- التأكيد على أربطة الصوب والانفاق البلاستيكية وألواح الطاقة الشمسية بالظهير الصحراوي للوادي والدلتا خاصة يوم الأربعاء نظراً لتوقع هبات قوية من الرياح قد تصل لحد العواصف الترابية .

4- التوقف عن الجمع والتقطيع في مناشر الطماطم المجففة في محافظتي الأقصر واسوان خاصة يومي الأربعاء والخميس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

ترشيحاتنا

هات باسوورد الفيزا.. ثلاثيني يمزق جسد صديقه في القاهرة | القصة الكاملة

انتهاء التقديم الأربعاء.. أكثر من 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل بالتربية والتعليم

شكري: الإعتداءات الإسرائيلية في غزة سبب ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر

شكري يستقبل نظيره السعودي ويعقدان اجتماعاً ثنائياً بقصر التحرير | صور

وزير الخارجية: الأزمة في غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق جوهري

شاهد انتظام تدريبات المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية”


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. درة تشعل السوشيال ميديا بصورها | شاهد

فضائح وتزييف.. تنبؤات ليلي عبد اللطيف عن ريهام سعيد تثير الجدل

مليونيرات ومليارديرات أجانب قادمون للدول العربية.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

قصة ولا أغرب.. شقيقتان توأم تتعرفان على بعضهما بعد 22 سنة!

فيديو

حلق شعره وتعرض للسحر وبكى بحرقة.. خالد سليم يطلق قذائف نارية على الوسط الفنى

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور تايلور سويفت.. وضعيات غير لائقة والمتهم مجهول

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ