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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم بالمنوفية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بعدد من  الحالات الإنسانية وذوى الهمم ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة بمختلف قري ومراكز المحافظة، وذلك للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

حيث قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية عاجلة لأسرة بناحية دلهمو بأشمون يعانى نجلها من مرض ضمور العضلات وذلك فور استغاثتهم عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية لمساعدتهم على تحمل نفقات علاجه، وأخري لمواطن من ذوى الهمم بناحية منوف وسيدة بناحية البتانون لمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة مراعاة لظروفهم الصعبة .

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وخلال اللقاء ، أجري محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا برئيس الإدارة المركزية للرى لاتخاذ اللازم  تجاه طلب مواطن بناحية كمشيش مركز تلا يلتمس الموافقة على إحلال وتجديد سرب  ساقية الشافعى من ترعة بحر سيف بالقرية ، والعرض عليه ، كما وجه المحافظ إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطنة بناحية قرية مؤنسة بأشمون تلتمس توفير فرصة عمل لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة ، والعرض عليه، وأحال المحافظ شكوى مواطنة بناحية سدود مركز منوف إلى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى لفحص الشكوى واتخاذ اللازم .

وقد اكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها ، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة .

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