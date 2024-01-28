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رئيس التحرير
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برلمان

المستشار محمود فوزي: تنسيقية شباب الأحزاب تجربة ناجحة ترسخ لقيم الوفاء والانتماء للوطن

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني هو مبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظم على مدار عامين العديد من الجلسات، وكانت حوارات بناءة ومعمقة بعد فترة طويلة بدون حوار بسبب الأحداث التي مرت على مصر ومنها الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه الأحداث والظروف علمتنا أن الدولة لا تتوقف وأن الظروف والأحداث لا تتوقف أيضًا.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها التنسيقية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني،  بعنوان "الحصاد الوطني المستمر"، وأدارها الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف: “منطقتنا مفروض عليها العديد من التحديات، ومنها الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم كله، وأيضًا أزمة كورونا”، موضحًا أن مصر استطاعت اجتياز مرحلة صعبة من الأزمات. 

وذكر فوزي أن الحوار الوطني يدور بشكل مؤسسي تمامًا وليس بديلا عن الحكومة، لافتا إلى أن تجربة الحوار الوطني تجربة وليدة والمخرجات والتوصيات التي صدرت وهي أكثر من 130 توصية، استفادت منها كل الأطراف سواء الحكومة أو الأحزاب أو المعارضة. 

ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعمًا كبيرًا للحوار الوطني ووافق على التوصيات التي خرجت عنه بعدما شهدت توافقًا.

وأوضح أن من ضمن مخرجات الحوار الوطني النظر في إجراءات الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ القادمين، وأيضًا هناك رغبة كبيرة وملحة للنظر في قانون الانتخابات المحلية، وكذلك الولاية على المال والنفس، وأيضًا القوانين المتعلقة بالتعاونيات. 

وأكد فوزي أن الجزء الثاني من الحوار الوطني سيشهد تفاعلًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ناجحة وفعالة على أرض الواقع والكثير بدأ يتعلم منها قيم الوفاء والولاء للوطن، التي تعمل على ترسيخها. 

وفي نهاية الندوة، تم توقيع كتاب الراحل النائب أحمد زيدان"ويبقى الأثر".

الرئيس عبدالفتاح السيسي الإرهاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الحصاد الوطني المستمر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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