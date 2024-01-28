أخشى عليها من هذا الأمر| شروط رامي رضوان لدخول ابنته مجال التمثيل

منذ أن ظهرت الطفلة كايلا على شاشة التليفزيون برفقة والدتها الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسل جت سليمة، احتلت إعجاب الجميع، واحتلت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين أن تدخل مجال التمثيل لما تتمتع به من جاذبية وخفة ظل وموهبة عالية، فما رأي والدها الإعلامي رامي رضوان.

هل يوافق رامي رضوان على احتراف ابنته الفن

أحب الإعلامي رامي رضوان الموهبة التي تتمتع بها ابنته كايلا، موضحًا أنها مزجت الصفات الجميلة من العائلة، وأن تجربة الفن فادتها كثيرًا، وخلق لديها شغف الفن، قائلاً في إحدى اللقاءات:

«هي واخدة الحلو كله من مامتها ماشاء الله حقيقي.. ويمكن واخدة شوية به مني وحلو أوي كدة.. في الطباع واخدة مني ومن مامتها ومن حماتي الله يرحمها، ومن إيمي شوية..

تجربة مشاركة كايلا بمسلسل جت سليمة فادتها كثيرًا، واخدة من فوايده اللي أنا سعيد بيها إنها عندها شغف إنها عايزة تطلع.. وهي كبرت في بيت شافته كله على التليفزيون، بالتالي هي حاسة إن التليفزيون ده مسألة وقت، امتى هيجي وقتي وأطلع زيكم خصوصًا أن الجيل الصغير كله بيطلع يعمل فيديوهات على تيك توك فهي حاسة إنه عادي..»

وتابع رامي رضوان: «معنديش مشكلة تعيد تجربة الفن، ومبسوط طالما هي مع مامتها ومبسوطة، ليه لأ.. بس دراستها مهمة جدًا فلو الموضوع مش هيتعارض مع الدراسة ماشي.. ولكن مع غير مامتها دلوقتي لأ».

علاقة رامي رضوان بـ حسن الرداد وإيمي

أكد الإعلامي رامي رضوان على أن العلاقة بينه بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم جيدة للغاية، منوهًا عن أنه على استعداد بان تشارك أبنته معهم في التمثيل، قائلاً: «إيمي وحسن دول أديهم عنيا مش هديهم كايلا».

كايلا والسوشيال ميديا

رفض الإعلامي رامي رضوان انضمام ابنته كايلا في عالم السوشيال ميديا، قائلاً:

«فيه كنترول معمول عليها لاعتبارات كثيرة جدًأ.. مجال السوشيال ميديا متعب وهي لسة بنوتة صغيرة ولقت حد كاتب حاجة تضايقها، نفسيتها هتتأثر ومش هيبقى عندها استيعاب إن ميفرقش معاها فـ أنا مش حاببها تتعرض لده.. الحاجة الثانية إن السن الصغي لما يبقى مفرط في تعامله مع السوشيال ميديا بيؤثر عليه فـ ليه؟ لأ احنا نتجنب دا