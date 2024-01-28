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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة حسن الرداد.. أمير صلاح يكشف عن شخصيته فى مسلسل «محارب»

أمير صلاح الدين
أمير صلاح الدين

نشر الفنان أمير صلاح الدين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يعلن فيه عن بدء تصوير دوره فى مسلسل “محارب”. 

وعلق أمير على صورة جمعته بفريق عمل المسلسل قائلا: “صباح الخير.. استعنا على التمثيل بالله.. شخصية دشاش بمسلسل محارب.. بطولة حسن الرداد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل". 

وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سائق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، ويجسد أحمد زاهر شخصية محامي، فيما يقدم تامر عبد المنعم شخصية محامٍ ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

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مسلسل “محارب”، بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، ونيرمين الفقي، وناهد السباعي، وماجد المصري، وملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

أحدث أعمال حسن الرداد

ومن المفترض أن يواصل حسن الرداد في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد يشارك من خلاله في موسم صيف 2024، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة القادمة وبالتحديد بعد موسم رمضان 2024.

كما يشارك حسن الرداد في مسرحية “التلفزيون”، والتي تضم مجموعة من بين أبرز النجوم حسن الرداد وإيمي سمير غانم وبدرية طلبة وأوس أوس ومحمود حافظ وسليمان عيد.

تدور أحداث المسرحية في إطار الإثارة والتشويق حول الزوجين "حفظي" و"كروانة".

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