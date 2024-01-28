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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شركة الدقهلية: انقطاع المياه ببعض قرى مركز ميت غمر غداً والاثنين

صدى البلد

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه ببعض قرى مركز ميت غمر غدا /الاثنين / وبعد غد /الثلاثاء/ لقيام الشركة بأعمال ربط محطة مياه ميت غمر السطحية على المحطات الإرتوازية.


وأوضحت الشركة - في بيان اليوم / الأحد /- أنه سيتم قطع المياه يوم /الاثنين/ من الساعة 10 صباحاً حتى 1 مساء بقرية البوها، ومن الساعة 2 مساء حتى 5 مساء بقرية سنفا. 


وبعد غد سيتم الانقطاع من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساء بقرية ميت محسن ، ومن الساعة 1 مساءاً حتى 3 مساءاً بقرية كفر بهيدة، ومن الساعة 3.30 مساء حتى 5.30 مساء بقرية بهيدة.


أهابت شركة مياه الشرب بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه عنها وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
 

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