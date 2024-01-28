تسهيلا علي المواطنين.. قرار عاجل من وزير الرياضة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ينتظر الجمهور المصري مشاهدة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم أمام الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن دور الـ16.

ويبحث المشجع المصري عن متابعة اللقاء بشكل مجاني، وذلك في إطار عشق الشعب المصري لكرة القدم، خصوصا وأن قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة تقوم بنقل مباريات البطولة حصريا

قرار وزير الرياضة

وقرر وزير الشباب والرياضة في مصر، أشرف صبحي، استمرار فتح المنشآت الرياضية ومراكز الشباب للمواطنين لمشاهدة المباراة بشكل مجاني، بهدف تشجيع المنتخب ودعمه في المشوار التحضيري لتحقيق إنجاز جديد في البطولة.

ووجه وزير الشباب والرياضة بتزويد مراكز الشباب بالأجهزة والشاشات العملاقة لضمان توفير بيئة مناسبة للمشاهدين.