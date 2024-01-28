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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أزمة جديدة تواجه صناعة الدواجن وتغيرات مفاجأة تسببت فى كارثة.. خاص

صدى البلد

كارثة حقيقية تواجه أسواق الدواجن حاليا حيث ارتفعت أسعار الأعلاف بشكل مفاجئ ، ونقصت الأمصال واللقاحات التى لها دور كبير فى حماية الدواجن من الهلاك خاصة فى فصل الشتاء .

تغير مفاجئ
 

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن هناك تغيرات مفاجأة طرأت على أسواق الدواجن تسببت فى كارثة ،حيث ارتفعت أسعار الأعلاف بشكل مبالغ فيه بنسبة تتراوح من30 لـ 35% خلال أسبوع واحد ما سيكون له تأثير سئ على أسواق الدواجن.

وأضاف "الزينى" خلال تصريحات ل"صدي البلد" أن ليس هذا فحسب فنقص الأمصال أيضًا يهدد الثروة الداجنة،  وفى نفس الوقت تعد الدواجن هي البروتين الأول وغذاء المصريين الأول .

وأشار " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلي أن ارتفاع أسعار الدولار السبب الرئيسي فى زيادة أسعار خامات أعلاف الدواجن ، موضحًا أننا نستورد حوالى 90%  من الأمصال واللقاحات للدواجن وكل ذلك سينعكس على أسعار الدواجن .

 

ارتفاع أسعار الأعلاف 

وقال إن أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل كبير حيث تحرك سعر الذرة من 13 ألف حتى 20 ألف جنيه ، وتحرك سعر فول الصويا من 32 ألف حتي 42 ألف جنيه،  ووصل سعر العلف إلي30  ألف جنيه بعد أن كان سعره 23 ألف جنيه .

وأوضح أن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت حيث سجلت 86 جنيها ، بعد أن كان سعر 76 جنيها ، ووصلت سعر كرتونة البيض إلي 136 جنيها ، في المزرعة  بعد أن سجلت 125 جنيها ، لافتا إلى أن 75% من تكلفة الدواجن تتمثل في الأعلاف .

مناشدة هامة

وناشد جميع المسئولين بضرورة توفير خامات الأعلاف أمام المربين حتى لايخرج المربي مرة أخرى من الدورات وتعود أزمة الدواجن
 

وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن مستلزمات إنتاج الدواجن خاصة الأمصال كمياتها قليلة جدا وأسعارها مرتفعة ويتم استيرادها من الخارج ، موضحًا أن هناك ارتفاع فى أسعار الكتكوت نفسه خاصة مع ارتفاع أسعار الأعلاف .

إنتاج الطيور

وأوضح "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن مصر تنتج حوالى مليار و500 ألف طائر سنويا،  وتراجع نسبة الاكتفاء الذاتى  نتيجة خروج بعض المربيين من منظومة صناعة الدواجن .

وتابع:" الطيور التى كانت تتربي بالمنازل فى المناطق الريفية كانت تسد فجوة كبيرة وهو مالايحدث الآن نتيجة ارتفاع سعر العلف والأمصال،  مع نفوق أعداد كبيرة نتيجة الأمراض فى فصل الشتاء" .

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