أتوبيس الزمالك تصل ستاد آل مكتوم استعدادًا لمواجهة أهلي جدة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد آل مكتوم، استعداداً لمواجهة فريق أهلي جدة السعودي في نهائي بطولة كأس تحدي دبي.



كان الزمالك فاز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، في حين تأهل أهلي جدة بعد فوزه على وهان ثري الصيني.

وقام لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني بتفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء، استعداداً للقاء المرتقب أمام الرجاء المغربي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.