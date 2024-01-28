اتصالات النواب: العلاقة بين البرلمان والحكومة تكاملية وهدفها صالح الوطن والمواطن

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تكاملية وأن الهدف الأساسي هو مصلحة الوطن والمواطن، منتقداً عدم حضور مسئولي محافظة البحيرة أثناء مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البحيرة الخاصة بالهيئة القومية للبريد.

وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد بمراكز محافظة البحيرة، على ضرورة استدعاء القائم بأعمال محافظ البحيرة للرد بشكل رسمي ومباشر منتقداً عدم التنسيق، مؤكدا على ضرورة وجود ردود جاهزة ومباشرة على طلبات النواب قبيل الحضور الاجتماعات الخاصة باللجنة.

وتابع بدوي أن مجلس النواب وأعضاءه نواب الشعب لا يدخرون جهداً في متابعة مشاكل الدوائر والقرى، في كافة الوزارات الخدمية ، ونأمل من مسئولي الحكومة أن يكونوا على نفس النهج حتى ينعم المواطن بحياة كريمة في الجمهورية الجديدة.

من جانبها هاجمت النائبة مرثا محروس وكيل اللجنة وزارة التنمية ومسئوليها.

وتابعت أنه من غير المقبول الاستهانة بمطالبات النواب وأن تغيّب رئيس حي الاميرية غير مقبول وعدم الحضور لن يمر مرور الكرام، مؤكدة أن مكتب بريد الاميرية ومنذ ما يقرب من ثلاث سنوات لم يتم الافتتاح لأسباب لا يعلمها إلا الله، “نحتاج حلولا لأن هذا إهدار للمال العام مباشر وصريح”.

وشددت وكيل اتصالات النواب على محاسبة المتسبب بحي الاميرية في ذلك ولابد من مجازاة هؤلاء أيا كانوا .

وناقشت اللجنة 6 طلبات احاطة بخصوص إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، والنائب محمد يسري عبادة بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتبي بريد قريتي أبو خراش وبويط مركز الرحمانية، إحلال وتجديد مكتب بريد عزب بستنواي مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وكذا طلبات احاطة مقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن إقامة مكتب بريد بقرية منشأة الهلباوي التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي، علماً بوجود مبنى مخصص لوزارة الاتصالات منشأ ليكون سنترالا لتوزيع الخطوط الأرضية ولم يتم إشغاله حتى الآن بمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، وتأخر تركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بمكاتب البريد التابعة لمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة واستلام وتشغيل مكتب بريد النشو البحري التابعة للوحدة المحلية بولين مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.