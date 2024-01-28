عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب: العلاقة بين البرلمان والحكومة تكاملية وهدفها صالح الوطن والمواطن

صدى البلد

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تكاملية وأن الهدف الأساسي هو مصلحة الوطن والمواطن، منتقداً عدم حضور مسئولي محافظة البحيرة أثناء مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البحيرة  الخاصة بالهيئة القومية للبريد.

وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد بمراكز محافظة البحيرة، على ضرورة استدعاء القائم بأعمال محافظ البحيرة للرد بشكل رسمي ومباشر منتقداً عدم التنسيق، مؤكدا على ضرورة وجود ردود جاهزة ومباشرة على طلبات النواب قبيل الحضور الاجتماعات الخاصة باللجنة.

وتابع بدوي أن مجلس النواب وأعضاءه نواب الشعب لا يدخرون جهداً في متابعة مشاكل الدوائر والقرى، في كافة الوزارات الخدمية ، ونأمل من مسئولي الحكومة أن يكونوا على نفس النهج حتى ينعم المواطن بحياة كريمة في الجمهورية الجديدة.

من جانبها هاجمت النائبة مرثا محروس وكيل اللجنة وزارة التنمية ومسئوليها.

وتابعت أنه من غير المقبول الاستهانة بمطالبات النواب وأن تغيّب رئيس حي الاميرية غير مقبول وعدم الحضور لن يمر مرور الكرام، مؤكدة أن مكتب بريد الاميرية ومنذ ما يقرب من ثلاث سنوات لم يتم الافتتاح لأسباب لا يعلمها إلا الله، “نحتاج حلولا لأن هذا إهدار للمال العام مباشر وصريح”.

وشددت وكيل اتصالات النواب على محاسبة المتسبب بحي الاميرية في ذلك ولابد من مجازاة هؤلاء أيا كانوا .

وناقشت اللجنة 6  طلبات احاطة بخصوص إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وفي مقدمتها  طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، والنائب محمد يسري عبادة بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتبي بريد قريتي أبو خراش وبويط مركز الرحمانية، إحلال وتجديد مكتب بريد عزب بستنواي مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وكذا طلبات احاطة مقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن إقامة مكتب بريد بقرية منشأة الهلباوي التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي، علماً بوجود مبنى مخصص لوزارة الاتصالات منشأ ليكون سنترالا لتوزيع الخطوط الأرضية ولم يتم إشغاله حتى الآن بمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، وتأخر تركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بمكاتب البريد التابعة لمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة واستلام وتشغيل مكتب بريد النشو البحري التابعة للوحدة المحلية بولين مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: لا تغيير في السياسة تجاه إسرائيل

مصر تؤكد دعمها الكامل لـ "الأونروا" فيما تواجهه من تحديات

بالصور .. شاهد طلاب المعاهد القومية يخوضون تدريب الـ Dojo فى الرياضيات

الفواكه والخضروات تتعفن| أزمة البحر الأحمر تضرب تجارة المواد الغذائية الطازجة في أوروبا.. القارة العجوز تجوع

حقق نجاحات.. حزب الله يعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال

الصغرى بالقاهرة 12.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو..وخبيرة أبراج توقعت فوز هذا الفريق

ملابس مثيرة.. زوجة رامي صبري تثير الجدل في زفاف شقيقته| شاهد

إطلالة جذابة.. شقيقة رامي صبري تثير الجدل في حفل زفافها| شاهد

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ