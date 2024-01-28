رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تعمل على تصفية قضية اللاجئين والأونروا

علق محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، على تعليق تمويل بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأونروا، قائلا: "حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، وإسرائيل تعمل منذ فترة على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بحق اللاجئين والعودة، ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كانت في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية خاصة مخيم جنين وطولكرم ونور شمس وبلاطة والفوار وعقبة جبر والدهيش".

وأضاف "أشتية"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في سياق مزاعمها تجاه عدد قليل موظفي الوكالة ودون أن تنتظر لجان التحقيق الذي أعلنت عنه الأونروا بدأت إسرائيل حملة دولية ضد الوكالة رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها.

تجميد مساعدات للأونروا

وتابع: "صدمنا أن بعض الدول قد أعلنت فورا عن تجميد مساعداتها للأونروا، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70 % من موازنة الوكالة، وهذا الإجراء خطير ويجب أن يتم التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة والتي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنت عنها".