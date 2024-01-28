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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تعمل على تصفية قضية اللاجئين والأونروا

جرائم اسرائيل
جرائم اسرائيل

علق محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، على تعليق تمويل بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأونروا، قائلا: "حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، وإسرائيل تعمل منذ فترة على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بحق اللاجئين والعودة، ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كانت في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية خاصة مخيم جنين وطولكرم ونور شمس وبلاطة والفوار وعقبة جبر والدهيش".

وأضاف "أشتية"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في سياق مزاعمها تجاه عدد قليل موظفي الوكالة ودون أن تنتظر لجان التحقيق الذي أعلنت عنه الأونروا بدأت إسرائيل حملة دولية ضد الوكالة رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها.

تجميد مساعدات للأونروا

وتابع: "صدمنا أن بعض الدول قد أعلنت فورا عن تجميد مساعداتها للأونروا، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70 % من موازنة الوكالة، وهذا الإجراء خطير ويجب أن يتم التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة والتي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنت عنها".

إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سوريا ولبنان غزة والضفة الغربية قطاع غزة والضفة الغربية قناة القاهرة الإخبارية

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