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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يهنئ الطلاب الصاعدين للتصفيات النهائية بمهرجان "إبداع"

صدى البلد

هنأ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أبناءه الطلاب الذين اجتازوا اختبارات مسابقات مهرجان إبداع الجامعات 2024 الموسم الثاني عشر، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية  والابتكارات والفنون التشكيلية، وصعدوا للتصفيات النهائية، التي سيتم إعلانها على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة في شهر مايو المقبل.

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وأعرب رئيس جامعة الأقصر عن سعادته بالمستوى المتميز واللائق الذي ظهر به طلاب الجامعة خلال تصفيات مسابقات إبداع في المجالات المختلفة، متمنياً مزيداً من التوفيق والنجاح الدائم في كل الأنشطة والفعاليات.

وطلاب جامعة الأقصر الذين اجتازوا اختبارات مسابقات مهرجان إبداع الجامعات في مجال الرسم والجرافيك والطبعة الفنية هم: رقية مصطفى محمد مصطفى، وفي مجال الأشغال الفنية يمنى محمد مبارك إسماعيل، وفي مجال النحت، فارس أحمد عبدالرحيم، وبلال مصطفى محمد فكري، وفي مجال التصوير الزيتي، أحمد حسين عبدالله، ومحمد موسى حسن، ونوفل عرفة أحمد، وميرنا فريد عيسي، ومينا روماني صليب، وفي مجال الإنشاد الديني والترانيم، محمد عباس محمد عمر، ونانسي نصحي سليمان تاوضروس، وكيرمينا صبري حبيب.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، مهرجان إبداع للجامعات للموسم الثاني عشر على التوالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من جميع الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

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