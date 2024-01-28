للمرة الأولى .. تشغيل عيادات التغذية الصحية وعلاج السمنة والنحافة بمستشفى حميات فاقوس

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتوفير أقصي إستفادة ممكنة من الإمكانات البشرية المتاحة، خاصة مع تطوير الأقسام الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، قامت إدارة مستشفى حميات فاقوس بتجهيز وتشغيل عيادة التغذية الصحية، وعيادة علاج السمنة والنحافة للمرة الأولى بالمستشفى، تحت إشراف مدير المستشفى وفريق عمل متخصص في مجال التغذية العلاجية، والسمنة والنحافة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود بأن عيادة التغذية الصحية تقدم العديد من الخدمات الطبية منها "وضع أنظمة غذائية صحية تناسب جميع المرضى خاصة الأمراض المزمنة مثل "السكر، والكبد، والكلى، وأمراض القلب، وغيرهم"، كما تقوم بدور التوعية والتثقيف الصحي للمرضى لاختيار الطعام المناسب لتحسين الحالة الصحية لكل مريض، بالإضافة إلى وضع أنظمة خاصة لتغذية الحوامل والمرضعات والأطفال، لافتاً إلى أن عيادة علاج السمنة والنحافة تقدم أيضاً العديد من الخدمات منها "أنظمة غذائية بسعرات محددة وفق مؤشر كتلة الجسم ونمط الحياة، لعلاج حالات السمنة وزيادة الوزن والنحافة، مع التوعية الصحية اللازمة لذلك، وعمل كروت متابعة للمرضى، حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأنه تم تحديد أيام السبت والإثنين والأربعاء لتشغيل عيادة التغذية الصحية أسبوعياً، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع لتشغيل عيادة السمنة والنحافة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.