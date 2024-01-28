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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية".. ضمن ندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب غدا

صدى البلد

يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، غدًا الاثنين، ندوة بعنوان "الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية، يحاضر فيها، د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، د. محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ويديرها محمود عبدالرحمن، مذيع بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف.

كما يعقد جناح الأزهر ندوة بعنوان "لقاءً في إطار حملة "اقرأ" لكتاب: «الإمام الطيب رجل المواقف»، يشارك في الندوة صاحبة الكتاب أ.د/ عزيزة الصيفي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية، د/ حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، د/ بديع عليوة، أستاذ الأدب والنقد المساعد بجامعة الأزهر الشريف، يدير الندوة د حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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