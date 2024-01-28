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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محافظة القاهرة: نعمل على تنفيذ إستراتيجية الرئيس السيسي للارتقاء بأحياء العاصمة

صدى البلد

أكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة ، للمنطقة الشمالية، أن المحافظة حريصة على تذليل العقبات أمام المواطنين وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأننا نتدخل لتذليل كافة المعوقات خاصة في المطالبات التي تخص الاغراض الخدمية بجميع أحياء المحافظة .

وأضاف نائب محافظ القاهرة، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة ، أن هناك أولوية قصوى لكافة مطالبات نواب البرلمان التي تهم الصالح العام وتهم الوطن والمواطن ، وأن وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة ، تعملان على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي بتوفير الخدمات والارتقاء بأحياء العاصمة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور .

وأشار الدكتور حسام الدين فوزي أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، إلى أن المحافظة  لم تتأخر في تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة القومية للبريد في سبيل اقامة منشأة حيوية تخدم المواطنين في الاميرية، ومستمرون في تقديم كافة التسهيلات التي تلبي طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة .

وناقشت اللجنة 6  طلبات احاطة بخصوص إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وفي مقدمتها  طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، والنائب محمد يسري عبادة بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

بجانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتبي بريد قريتي أبو خراش وبويط مركز الرحمانية، إحلال وتجديد مكتب بريد عزب بستنواي مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وكذا طلبات احاطة مقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن  إقامة مكتب بريد بقرية منشأة الهلباوي التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي علماً بوجود مبنى مخصص لوزارة الاتصالات منشأ ليكون سنترالا لتوزيع الخطوط الأرضية ولم يتم إشغاله حتى الآن بمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، تأخر تركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بمكاتب البريد التابعة لمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة- استلام وتشغيل مكتب بريد النشو البحري التابعة للوحدة المحلية بولين مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.

حسام الدين فوزي محافظ القاهرة المحافظة القاهرة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا

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