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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

منتخب مصر
منتخب مصر

يبحث الجمهور عن بث مباشر لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، وذلك ضمن التغطية التي تشهدها دول العالم الآن لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي حظيت على اهتمام كبير في ظل تقدم الكرة داخل القارة السمراء، ومواصلة تصدير مجموعة كبيرة من اللاعبين المهاريين للدوريات المحلية والعالمية؛ لذا ترغب الجماهير في الاطلاع على  بث مباشر مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم.

مصر والكونغو الديمقراطية 

لحظة بلحظة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ونقدم لكم من خلال هذا الموضوع متابعة لحظة بلحظة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية، لهذا ننقل لكم عبر التقرير التالي تردد 5 قنوات مجانية تنقل مشاهدة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية مباشر اليوم في كأس أمم أفريقيا 2024، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

 تردد القناة الجزائرية
تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD.

- قناة tvt التوجولية
عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002.

- قنوات TV 5.8
القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

 تردد قناة Ortb البينينية
عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004.

 تردد قناة TRT
عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

مصر والكونغو الديمقراطية 

تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية


نلاحظ أن تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو الديمقراطية يحفل بالمواجهات الرسمية والودية، فقد تقابل منتخب مصر مع نظيره الكونغولي في 12 لقاءً بشكل عام، وكان الفوز حليفًا للمنتخب المصري في 8 مباريات، بينما فاز منتخب الكونغو الديمقراطية في لقاء وحيد، وحضر التعادل في 3 مناسبات.

وبالحديث عن  تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية تحديدًا، فإنه تكرر اللقاء بينهما في 4 نسخ رسمية وهي 1970 و1974 و2006 و2019، وتمكن منتخب مصر من الفوز في 3 منها، وكان الانتصار لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة وحيدة.

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