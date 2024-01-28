لاعب الزمالك الأسبق: لا أتمنى انتهاء مباراة مصر والكونغو بركلات الترجيح

أكد محمد صلاح لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، أنه لا يتمنى أن تنتهي مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم ضد منتخب الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية "كان 2023" بركلات الترجيح.

وأضاف صلاح خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "في البطولة الماضية ركّز محمد أبو جبل حيث استطاع معرفة الزاوية التي سيركل فيها خصومه الكرة، ولكن الوضع تغير، وأتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة".

وتابع: "حسم المباراة في وقتها الأصلي أو الإضافي سيكون أفضل لنا، على مستوى اللياقة البدنية، وبالتالي، فإننا يجب أن ندافع وأن نهاجم جيدا بعيدا عن الارتباك والأخطاء التي ارتكبناها في المباريات الماضية".

وحول ضعف دفاع المنتخب الوطني، قال: "السبب في ذلك هو أن الخط الدفاعي الأول ليس موجودا، وأقصد المهاجمين بذلك، وأرى أن مرموش وتريزيجه فقط من الخط الأمامي اللذين يدافعان جيدا، ومع سرعة اللاعبين الأفارقة فإن المواجهة معهم تكون في صالحهم على حساب لاعبي خطي الدفاع والوسط".

