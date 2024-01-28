عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج يكشف تفاصيل اتصال بايدن بالرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن أن هناك قلقا بالغا لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولذا كان الاتصال الهاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة الماضية.

txt

سمير فرج يروي قصة نجاته من الموت في 67

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتصال الهاتفي تضمن اللقاء المخابراتي الذي يعقد في فرنسا لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة والوصول إلى حلول لوقف الحرب ووقف إطلاق النار.

وتابع فرج أن هناك لقاء يجمع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومدير المخابرات الأمريكية والاستخبارات الإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري، لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

وأشار إلى أن العالم أجمع يتأثر بالصراعات في المنطقة كما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الحرب على قطاع غزة الآن، لافتا إلى أن الجديد في المنطقة هو التهديد الحوثي للملاحة البحرية في البحر الأحمر والتأثير على قناة السويس.

وفي السياق نفسه أوضح اللواء سمير فرج، أن آخر استطلاع رأي في أمريكا، أوضح أن ترامب متفوق على الرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة 40%، مبينا أن الشارع الأمريكي به غليان أيضا على شاكلة الشارع  الإسرائيلي.

وأوضح أن الشعب الأمريكي متعاطف مع الشعب الفلسطيني وليس القضية الفلسطينية.

ونوه فرج، بأن مدير  المخابرات الأمريكية صاحب قرار وهو مسئول عن السياسة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أن مدير المخابرات الأمريكية لديه مسودة مقترحات بشأن الحرب الإسرائيلية وسيتم اقتراحها في اللقاء بحضور اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية، وعلى رأسها بحث وقف إطلاق النار والوصول إلى صياغة خاصة بعد اعتراض كل من إسرائيل وحماس على الصياغات التي تم اقتراحها الأيام الماضية بشأن تبادل الأسرى، وأيضا ملف البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية، ومدى ارتباطها بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح فرج، أن وقف إطلاق النار في غزة، سيكون الطريق لحل العديد من المشاكل منها التهديدات الحوثية في البحر الأحمر، مبينا أن اللقاء سيتم فيه مناقشة تبادل الأسرى والرهائن والمحتجزين.
 

سمير فرج الإعلامية عزة مصطفى الحرب على قطاع غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية اللواء دكتور سمير فرج المخابرات الأمريكية المخابرات العامة وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

الزمالك يفوز على أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

موضوعات متعلقة

محادثات جديدة متوقعة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة

ترشيحاتنا

بايدن يتهم إيران باستهداف القوات الامريكية ويتوعد برد انتقامي

مد فترة التقديم بمسابقات التربية والتعليم والبريد ومصلحة الخبراء والطب الشرعي

مصادرة وإعدام 5 أطنان مخللات وغلق مصنع غير مرخص بالزقازيق

القاهرة الإخبارية: إجراءات أمريكية بعد مقتل 3 جنود بهجوم على الحدود السورية الأردنية

فنانة مشهورة: أرضعت أخي 9 أشهر.. داعية يحدد الضوابط.. 4 أحكام فقهية تهمك

تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات الأسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ