سمير فرج يكشف تفاصيل اتصال بايدن بالرئيس السيسي

كشف اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن أن هناك قلقا بالغا لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولذا كان الاتصال الهاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة الماضية.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتصال الهاتفي تضمن اللقاء المخابراتي الذي يعقد في فرنسا لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة والوصول إلى حلول لوقف الحرب ووقف إطلاق النار.

وتابع فرج أن هناك لقاء يجمع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومدير المخابرات الأمريكية والاستخبارات الإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري، لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

وأشار إلى أن العالم أجمع يتأثر بالصراعات في المنطقة كما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الحرب على قطاع غزة الآن، لافتا إلى أن الجديد في المنطقة هو التهديد الحوثي للملاحة البحرية في البحر الأحمر والتأثير على قناة السويس.

وفي السياق نفسه أوضح اللواء سمير فرج، أن آخر استطلاع رأي في أمريكا، أوضح أن ترامب متفوق على الرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة 40%، مبينا أن الشارع الأمريكي به غليان أيضا على شاكلة الشارع الإسرائيلي.

وأوضح أن الشعب الأمريكي متعاطف مع الشعب الفلسطيني وليس القضية الفلسطينية.

ونوه فرج، بأن مدير المخابرات الأمريكية صاحب قرار وهو مسئول عن السياسة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أن مدير المخابرات الأمريكية لديه مسودة مقترحات بشأن الحرب الإسرائيلية وسيتم اقتراحها في اللقاء بحضور اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية، وعلى رأسها بحث وقف إطلاق النار والوصول إلى صياغة خاصة بعد اعتراض كل من إسرائيل وحماس على الصياغات التي تم اقتراحها الأيام الماضية بشأن تبادل الأسرى، وأيضا ملف البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية، ومدى ارتباطها بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح فرج، أن وقف إطلاق النار في غزة، سيكون الطريق لحل العديد من المشاكل منها التهديدات الحوثية في البحر الأحمر، مبينا أن اللقاء سيتم فيه مناقشة تبادل الأسرى والرهائن والمحتجزين.

