وليد صلاح الدين يكشف التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام الكونغو.. فيديو

علق الكابتن وليد صلاح الدين، نجم المنتخب الوطني السابق، على مباراة المنتخب المصري والكونغو المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023، قائلا: "دائما متفائلين لأنه بالأرقام والإحصائيات والتاريخ منتخب مصر سيد أسياد أفريقيا".

وأضاف صلاح الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة: لدينا لاعبين مكسرين الدنيا في العالم كله منهم مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح، لافتا: عندنا فرقة تقيلة، ولدينا ثقة في ولادنا ورجالتنا".

وأشار الكابتن وليد صلاح الدين، نجم المنتخب الوطني السابق: إلى أن "كل الأرقام لصالح منتخبنا الوطني، ونتمنى أن يكون التوفيق معنا في مباراة اليوم"، موضحا: "التشكيل الأقرب هو أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمد هاني وحجازي وعبدالمنعم ومحمد حمدي في الدفاع، وفي منتصف الملعب مروان عطية والنني وحمدي فتحي، وفي الهجوم مرموش ومصطفى محمد وزيزو".



