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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالأسود اللافت | داليا مصطفي تغازل جمهورها في أحدث إطلالة

داليا مصطفي
داليا مصطفي

خطفت الفنانة داليا مصطفى، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، من أحدث اطلالة.

وبدت داليا مصطفي بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان مجسم اسود مكشوف، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابيه".


جدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي،وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة 
 
وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.
 

IMG_٢٠٢٤٠١٢٨_٠٢٢٨٣٧ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٢٨_٠٢٢٨٣٧ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٢٨_٠٢٢٨٣٧
IMG_٢٠٢٤٠١٢٨_٠٢٢٨٣٧

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