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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لبلبة باكية: الحب تضحية وأنا قررت أدي حياتي للفن

لبلبة
لبلبة

تحل الفنانة لبلبة ضيفةً على أحد البرامج التليفزيونية قريبًا ومن المقرر أن تتحدث عن بعض الجوانب الشخصية والعملية.

وقالت لبلبة خلال البرومو الرسمي للحلقة: اشتغلت قبل كدة مع مخرجة، دون ذكر أسماء وشالتلي 14 مشهد.

وأستكملت لبلبة ، باكية : كل الحب فيه تضحية، مفيش حب بدون تضحية، أنا قررت أدّي حياتي للفن ودايما فرصي بتيجي متأخرة .

و حرصت لبلبة و نجوم  فيلم “آل شنب” حضور العرض الأول له ضمن فعاليات مهرجان الجونة فى دورته السادسة. ومن المقرر أن يطرح  قريبًا فى دور العرض السينمائية ، والفيلم من بطولة  لبلبة، أسماء جلال، خالد سرحان، هيدي كرم والمخرجة كوثر بن هنية ، هنا شيحة، محمد كريم، إنجي كيوان، سينتيا خليفة، المخرجان كريم الشناوي وعمر الزهيري وتامر حبيب، ونسرين طافش.

وتدور أحداث فيلم “ال شنب” فى إطار كوميدي لايت حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم.

وفى وقت لاحق، حرصت الفنانة لبلبة على تقديم واجب العزاء للفنانة لطيفة.

وكانت والدة لطيفة توفيت داخل أحد المستشفيات في القاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.

وحرصت الفنانة لطيفة، على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسئولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها.

 

لبلبة أبرز إطلالات لبلبة أعمال الفنانة لبلبة أفلام لبلبة

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