بإطلالة شتوية.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار من أحدث ظهور

تحرص الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت ياسمين الخطيب، بإطلالة ملفتة ومميزة مرتدية ملابس شتوية جذابة كشفت عن جمالها وأناقتها.

وتتميز ياسمين الخطيب، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.

وتقدم حاليا الإعلامية ياسمين الخطيب البرنامج الاجتماعي" شاى بالياسمين" الذي يعرض على قناة النهار .

يذكر أن ياسمين الخطيب خاضت أول تجربة سينمائية لها، من خلال مشاركتها في فيلم "2 طلعت حرب" الذي عرض ضمن مهرجان الأقصر، وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، شيري عادل، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

معلومات عن ياسمين الخطيب

كانت "ياسمين الخطيب" مقدمة لفقرة ثقافية على قناة "روتانا مصرية" وشاركت في تقديم برنامج "من الآخر مع الإعلامي "تامر أمين" ثم بعدها عملت في مجموعة قنوات النهار.