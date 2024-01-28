رد فعل مثير من الغندور بعد تتويج الزمالك ببطولة كأس تحدي دبي

حصد فريق الزمالك بطولة كأس تحدي دبي بعد الفوز على نظيره أهلي جدة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في المباراة النهائية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك" انتهاء المهرجان :الزمالك بطلاً لدورة التحدي الودية بالامارات بعد الفوز على اهلي جدة السعودي بنتيجة 0/3 🇦🇹"

سجل هدف الزمالك الأول في شباك أهلي جدة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 31 بعد ما راوغ مدافع الفريق السعودي وصوبها بيساره لتسكن الشباك، وضاعف يوسف أوباما النتيجة بالهدف الثاني بعد صناعة رائعة من سامسون أكينيولا، بينما اختتم الأهداف اللاعب الشاب عمار ياسر.