رئيس القابضة للمياه يؤكد أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين حياة المجتمعات الحضرية

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين حياة المجتمعات الحضرية وتطوير البنية التحتية وكذلك في مجال المرافق والصيانة.

جاء ذلك خلال افتتاح ممدوح رسلان، اليوم/الأحد/، المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للتشغيل والصيانة في الدول العربية، الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ يناير الجاري، تحت شعار "إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقمي".

وشدد على أهمية هذه المؤتمرات لمناقشة التحديات المتزايدة التي تواجهها التجمعات السكانية والعمرانية وضرورة تلبية احتياجاتها وتحسين جودة الأداء وترشيد التكلفة.

وأوضح، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمتلكان القدرة على تطوير طرق إدارة المشروعات والمرافق والصيانة، وتحسين عمليات التخطيط والتنظيم والتنبؤ وتوفير تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل؛ ما يسهم في تحسين جودة البنية التحتية والإدارة الذكية للمرافق.. مشيرا إلى أن تحقيق التحول الرقمي في قطاع إدارة المرافق يُعَد أمرًا حاسمًا للنجاح والتطور الشامل في كافة المجالات.



وقال إن التحول الرقمي يتيح لنا الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين أداء وإدارة المرافق المختلفة وهو ما يُساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها تقوم بالمساهمة في وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في قطاع إدارة المرافق.

وعلى صعيد متصل.. افتتح الدكتور إبراهيم محلب والدكتور عصام شرف، رئيسا الوزراء السابقين، المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة.



وتجول محلب وشرف، رفقة الدكتور زهير السراج أمين عام المؤتمر والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه، بين أجنحة الشركات والهيئات المشاركة، المصرية والسعودية.

واستمع الحضور إلى عروض من ممثلي الشركات والهيئات المشاركة، التي تضمنت أحدث أدوات الصيانة والتشغيل.

