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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشرى للمصريين| نوكيا تطرح هواتف بالتقسيط.. وتحذير في حالة عدم السداد: "التليفون هيقفل"

تقسيط هواتف نوكيا
تقسيط هواتف نوكيا

تقسيط هواتف نوكيا.. أعلنت شركة HMD للهواتف المحمولة، صاحبة حق استخدام العلامة التجارية نوكيا Nokia، عن تقسيط منتجات الشركة بتسهيلات للمستهلكين، وذلك خلال مؤتمر لشركة HMD للهواتف المحمولة.

شروط تقسيط هواتف نوكيا

وكشف تامر الجمل، مدير شركة HMD، عن اتفاق شركته مع شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي، وذلك لتقسيط منتجات الشركة بتسهيلات وبتكنولوجيا غير مسبوقة، حيث أنه يمكن للعملاء أن يحصلوا علي هواتف الشركة المحمولة بالتقسيط بدون ضمانات، وذلك عن طريق استخدام شركة حالًا لتقنية حديثة زودتها بها شركة HMD.

وأوضح تامر الجمل، أنه من خلال استخدام التقنية الحديثة، ومن خلال حل تكنولوجي، فإنه في حالة عدم سداد القسط يتم وقف الهاتف عن العمل، ولا يمكن فك هذا الإغلاق أو تخطي الأمر إلا إذا تم سداد القسط.

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