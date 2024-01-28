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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلحون ملثمون يقـ تلون شخصا في كنيسة كاثوليكية بـ إسطنبول

اطلاق نار داخل كنيسة
اطلاق نار داخل كنيسة باسطنبول

قال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا إن مسلحين ملثمين أطلقا النار على شخص فقتلاه أثناء قداس يوم الأحد في كنيسة بإسطنبول، مضيفا أن السلطات تعمل على القبض على المهاجمين.

وكشف يرليكايا عن أن الهجوم، الذي أدانته أنقرة، وقع في كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية في منطقة ساريير، وإن شخصًا واحدًا - استهدفه المسلحون - قُتل أثناء حضوره القداس.

وكتب ييرليكايا على منصة التواصل الاجتماعي X: 'تم إجراء تحقيق شامل في هذا الشأن وبدأ العمل في القبض على المهاجمين'.

وقال حاكم اسطنبول داوود جول للصحفيين خارج الكنيسة، إن الضحية مواطن تركي ولم يصب أي شخص آخر. وأضاف أن المهاجمين أطلقوا النار على شخص واحد فقط.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم أو سبب استهداف الضحية. وأظهرت لقطات من الموقع عدة سيارات للشرطة وسيارة إسعاف خارج الكنيسة.

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتصل بقسيس الكنيسة وهو مسؤول محلي من الحزب الحاكم وبالقنصل العام لبولندا في اسطنبول لتقديم تعازيه.

وقدم البابا فرانسيس تعازيه في الهجوم بعد صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية.

وأضاف: 'أعرب عن قربي من كنيسة القديسة ماري درابيريس في إسطنبول التي تعرضت لهجوم مسلح خلال القداس أدى إلى مقتل شخص'.

الحزب الحاكم القنصل العام الرئيس التركي رجب طيب سيارات للشرطة مسلحين ملثمين مسؤول محلي

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