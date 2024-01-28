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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من نجم الزمالك بعد الفوز بكأس دبي

الزمالك
الزمالك

أبدى عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي على حساب فريق أهلي جدة السعودي.

وقال عمر جابر في تصريحاته عقب اللقاء : "الفريق نجح في تحقيق  فوز مهم جدا على فريق قوي مثل أهلي جدة وأشكر جماهير الزمالك على المساندة الدائمة داخل وخارج مصر".

وأضاف اللاعب قائلاً :"الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي سيكون حافزاً قوياً لنا في الفترة المقبلة، ونستطيع تحقيق طموحات النادي وجماهيره في البطولات التي نشارك فيها".


وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي  بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.

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