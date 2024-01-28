الولايات المتحدة: نعمل على تحديد الميليشيات المسئولة عن الهجوم على قاعدتنا في الأردن

صرح مسؤول أمريكي لشبكة CNN بأن الحكومة الأمريكية لا تزال تعمل على تقييم الميليشيا المسؤولة بالضبط عن هجوم يوم الأحد على جنود في قاعدة بالأردن.

قال البيت الأبيض في وقت سابق من يوم الأحد إن ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار شنه وكلاء إيرانيون.

أدان الأردن، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح أخرين من القوات التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.

وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء.

وقال المبيضين إن الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف القوات المسلحة.

وأكد المبيضين أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة.

وكان الأردن أعلن سابقا أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده أنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها.