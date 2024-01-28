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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ناقدة فنية: تامر عاشور فنان صنع شهرته دون ضجيج

صدى البلد

كتبت الناقدة ماجدة خير الله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"كنت بسمع تامر عاشور  بشكل عشوائي من حين لآخر، لكن بقالي فتره بسمعه معظم الوقت وابحث عن اغانيه ، وحفلاته، وهو فنان صنع شهرته بدون صخب ولاضجيج ".

وأضافت :"واتمني ان يظل مهتما فقط بما يقدمه للناس، فهو يتمتع بصوت جميل مليء بالاحساس ، وارجو ألا ينزلق للظهور في البرامج السخيفه التي تعتمد علي النميمه والالاعيب التي لاتقدم ولاتؤخر،وانا ممن لانتظر ان اعرف شيئا عن حياته الشخصيه ، ولكن انتظر اخبار اعماله  الفنيه القادمه.

وجه الفنان تامر عاشور رسالة شكر للفنانة أنغام، ولأهل السعودية الكرام بعد نجاح حفلهما الأخير فى الرياض.

ونشر تامر عاشور مجموعة من الصور، وعلق عليها قائلًا: من حفل حوار انغام وتامر عاشور في الرياض شكرا بنش مارك وشكرا للنجمة الكبيرة أنغام.. جمهور السعودية دايما بتبهروني بحبكم واستقبالكم.. شكرا جدا.

وشهد حفل الحوار الغنائي لصوت مصر أنغام والمطرب تامر عاشور والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات نجاحا كبيرا وحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

افتتحت أنغام الجزء الأول من حفل الحوار الغنائي حيث صعدت على خشبة المسرح بكامل أناقتها مرتدية فستانا بلون الـ "روز" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب مع تقديمها لأغنية "حالة خاصة" التى عادة ما تهديها لجمهورها كتحية منها لحفاوة الاستقبال.

الفنان تامر عاشور المطرب تامر عاشور المايسترو هاني فرحات الناقدة ماجدة خير الله البوم تامر عاشور

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