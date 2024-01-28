"أصبحت أكثر وضوحا".. ترامب يرد على انتقاد نيكي هالي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يشعر بأنه أصبح أكثر وضوحا الآن مما كان عليه قبل 20 عاما، ردا على الهجمات الأخيرة على عمره من منافسته الجمهورية في انتخابات الرئاسة نيكي هيلي.

وأضاف “ترامب”، إن المرشحين الرئاسيين يجب أن يخضعوا لاختبار معرفي، وهو ما يبدو ردًا على تحدي هيلي، التي دعت إلى نفس السياسة، مستشهدة بعمر ترامب، 77 عامًا، والرئيس الديمقراطي جو بايدن، 81 عامًا.

وكان ترامب يتحدث في تجمع حاشد في نيفادا، قبل التصويت المقبل في سباق الترشح الرئاسي للحزب الجمهوري، وهو مؤتمر حزبي في الولاية في الثامن من فبراير.

وفي الأيام الأخيرة، اتهمت هيلي الرئيس الجمهوري السابق ترامب بالارتباك وشككت في قدرته على يكون رئيسا في عمره، لقد ارتكب ترامب مؤخراً بعض الأخطاء اللفظية.