شروط الالتحاق برنامج الماجستير في الترجمة الصينية للفصل الدراسي الثاني بآداب القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت، عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط الالتحاق ببرنامج الماجستير في الترجمة التخصصية باللغة الصينية للفصل الدراسي الثاني 2023-2024.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، عميدة الكلية، إن شروط الالتحاق ببرنامج الماجستير، تشمل:

الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس من قسم اللغة الصينية في إحدى كليات الآداب أو الألسن أو اللغات والترجمة من إحدى الجامعات المصرية.

الحصول على تقدير عام جيد معدل تراكمي 2,33 على الأقل، في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى.

اجتياز الطالب اختبار القبول التحريري.. ثم الاختبار الشفوي.

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024، في إطار مشروع إعادة بناء الإنسان وتطوير العقل وتشكيل شخصية الطلاب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات جديدة في التحول الرقمي، واللغات، والحاسب الآلي والمهارات القيادية وغيرها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب، موضحًا أن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها تحقق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.