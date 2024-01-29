بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن جبنة الكممبير الفرنسية

انتشر خبر بالسوشيال ميديا عن إنتاج جبنة الكممبير في مصر جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا والتي تصدرت التريند.

وهناك العديد من الأشخاص التي لا تعرف ماهي جبنة الكممبير الفرنسية ولذلك ننشر معلومات عن جبنة الكممبير التي سيتم إنتاجها بمصر .

جبنة الكممبر أو الكممبير (بالفرنسية: camembert)‏ نوع من الأجبان الفرنسية الطرية الدسمة المصنعة من حليب البقر، أُنتج أول مرة في منطقة نُرمندية في فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر.

لونه أبيض إلى مصفرّ قليلاً، وتغطي سطحه قشرة بيضاء رقيقة من عفن المكنسيات من أنواع خاصة بهذا الجبن. و تمتاز برائحة نفاذة.