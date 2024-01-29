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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا الأكثر مبيعًا.. أرخص موبايل سامسونج في السوق.. واحذر من الاختبارات وحل الألغاز على فيسبوك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص موبايل 5G من سامسونج بقدرات جبارة للشباب


يعد هاتف Galaxy A14 5G واحد من أفضل وأرخص هواتف 5G من سامسونج، حيث يقدم مواصفات مميزة للغاية بالإضافة إلى سعر مناسب للغاية، حيث يعتبر اختيار مثالي مع بطارية ضخمة تكفي ليوم كامل، وكاميرا مميزة بدقة 50 ميجابكسل.  

 

لهذا السبب.. احذر من الاختبارات وحل الألغاز على فيسبوك


انتشر إجراء الاختبارات وحل الألغاز على منصة فيسبوك بين المستخدمين في الفترة الأخيرة، وهو ما تحذر منه منظمة Better Business Bureau، والتي تقول إن بعض الاختبارات عبارة عن عمليات احتيال لجمع البيانات.      

 

الأكثر مبيعًا.. أرخص موبايل سامسونج في السوق فئة 4 آلاف جنيه


أطلقت شركة سامسونج في الفترة الأخيرة عددًا من هواتف الميزانية المحدودة، التي تتميز بأسعار رخيصة، لكن كان من أبرز هذه الهواتف Galaxy A04e الذي يقدم مواصفات جيدة مع سعر يناسب محدودي الدخل.    

 

حافظ على خصوصية واتساب WhatsApp بهذه الطرق

 

يوفر تطبيق WhatsApp واتساب تشفيرًا شاملاً للنصوص والصور بشكل افتراضي، ولكن إعداداته ليست خاصة كما ينبغي، ولكن على الرغم من أن التشفير الشامل في واتساب يحمي اتصالاتك، فإن هذا لا يعني أن الخدمة تتمتع بالخصوصية بقدر ما يمكن أن تكون بشكل افتراضي.

 

بمعالج كوالكوم وبطارية 5000 مللي أمبير.. أحدث هواتف فيفو في الأسواق


منذ أيام، أطلقت شركة vivo فيفو الصينية هاتفها المميز vivo Y100 5G والذي يضم عددًا من المواصفات الكبيرة أبرزها واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، إلى جانب بطارية كبيرة تدعم الشحن فائق السرعة.

 

احذر.. بهذه الطريقة يتم اختراق تطبيق فيسبوك ماسنجر


يتعرض الكثير من مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر للكثير من الرسائل الغربية، وكان من بين هذه الرسائل التي ظهرت مؤخرًا رسالة غريبة أبلغ المستخدمون عنها مؤخرًا تهدد بتعطيل حساباتهم إذا لم "يتحققوا" من معلوماتهم الشخصية.

 

 

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