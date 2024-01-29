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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتفقد مستشفى القباري وتشيد بانضباط العمل

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة تتفقد مستشفى القباري بالإسكندرية

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سير العمل بمستشفى القباري التخصصي، وذلك استكمالاً لمتابعة سير العمل بالمنشئات الصحية، حيث كان في استقبالها الدكتور عبد الحليم جمعة مدير المستشفى و الدكتورة حنان السيد رئيس قسم الأطفال بالمستشفى.

وبدأت "ندا" زيارتها بتفقد مركز الأورام و أطلعت على نسب الإشغال و التردد و التعرف على خط سير المريض منذ دخوله المركز وتفقد سير العمل بالعيادات و صيدليات الصرف وقسم الصيدلة الإكلينيكية وغرفة فتح الملفات الجديدة و عيادة الألم وعيادة التغذية وعيادة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.

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كما تفقدت وحدة الغسيل الكلوي والتي تعمل بقوة ٣٥ جهاز غسيل كلوي وقسم الأطفال والذي يضم ٢٣ حضانة لحديثي الولادة و٣ أسرة للعناية المركزة للأطفال ووحدة العناية المركزة والتي تضم ١٧ سرير و يتم حالياً العمل على الانتهاء من مشروع رفع كفاءة و زيادة عدد أسرة العناية المركزة، كما تفقدت سيادتها قسم العلاج الكيماوي و قسم الطب النووي والمكتبة و قاعات التدريب و المعامل و بنك الدم.

وقد أشادت الدكتورة غادة ندا بنظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى و حرص العاملين على تقديم كل الاهتمام و الرعاية للمرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نهى أحمد مدير ادارة الرعاية الحرجة و العاجلة و الدكتورة إيمان جابر مسئول العنايات و الطوارئ و الدكتورة هبة أمين مدير ادارة المتابعة و الرقابة الداخلية.

الاسكندرية الرقابة الداخلية الرعاية الحرجة الخدمات المقدمة العلاج الكيماوي الصيدلة الإكلينيكية

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