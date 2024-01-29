باريس سان جيرمان يتعادل مع ستاد بريست 2ـ2 في الدوري الفرنسي

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع ضيفه ستاد بريست بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب بارك دي برانس في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدفي باريس كل من ماركو أسينسيو في الدقيقة 38 وراندال كولو مواني بالدقيقة 45، بينما احرز هدفي ستاد بريست كل من مهدي كامارا في الدقيقة 55 و ماتياس بيريرا لاج في الدقيقة 80 ،وتعرض برادلي باركولا لاعب باريس للطرد في الدقيقة 90.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده الي 44 نقطة في صدارة الدوري وبفارق 6 نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني ،بينما اصبح رصيد ستاد بريسن 35 نقطة في المركز الثالث.