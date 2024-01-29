تحت الألف جنيه.. أحدث Smart Watch أشيك من Apple Watch

أضافت شركة Noise ساعة ذكية جديدة إلى مجموعتها المتنامية هذا الشهر، وهي NoiseFit Vortex Plus. تتوفر الساعة مع خيارات من الأحزمة المعدنية الشبكية والجلدية والسيليكون، لتناسب مختلف الأذواق والأنماط.

مواصفات ساعة NoiseFit Vortex Plus:

• شاشة AMOLED بحجم 1.46 بوصة مع واجهة مستخدم واضحة وساطعة.

• دعم لأكثر من 100 واجهة متحركة لتخصيص مظهر الساعة.

• تقنية Noise Tru Sync لإجراء مكالمات هاتفية عبر البلوتوث.

• ميزات تتبع الصحة تشمل: مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة، وقياس نسبة تشبع الأكسجين، وتتبع النوم، وإدارة التوتر، وتتبع الدورة الشهرية للنساء.

• أوضاع رياضية مختلفة لمحبي اللياقة البدنية.

• بطارية تدوم حتى 7 أيام، لتقليل الحاجة إلى الشحن المتكرر.

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السعر والتوافر:

• سعر الإطلاق الخاص لـ NoiseFit Vortex Plus هو 1،999 روبية هندية، وهي متوفرة بعدة ألوان مع خيارات مختلفة للأحزمة.

• ستكون الساعة متاحة للبيع اعتبارًا من 31 يناير على <invalid URL removed> و Amazon.in.