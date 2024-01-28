انتظر هواتف Realme للفئة المتوسطة..في تصميم فخامة ساعة Rolex

مع قرب انتهاء شهر يناير 2024، لا تزال موجة إطلاق الهواتف الذكية مستمرة! ومن المتوقع أن تكشف علامتان تجاريتان كبيرتان عن هواتف جديدة في الأسبوع الأخير من الشهر.

ستقوم Realme رسميًا بكشف النقاب عن سلسلة Realme 12 الجديدة للهواتف الذكية الأسبوع المقبل، والتي ستنافس سلسلة Redmi Note 13 الشهيرة. في الوقت نفسه، يتردد شائعات عن إطلاق Tecno لهاتف ذكي جديد يقع ضمن فئة الميزانية في الهند.

دعونا نلقي نظرة على هذين الهاتفين:

1. Realme 12 Pro Plus:

• تاريخ الإطلاق: 29 يناير (الاثنين).

• معالج: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

• شاشة: FHD+ AMOLED منحنية مع معدل تحديث 120 هرتز.

• كاميرا خلفية: 64MP كاميرا periscope مع تقريب بصري 3.2x + 50MP كاميرا رئيسية Sony IMX890.

• تصميم: ظهر جلدي مستوحى من الساعات الفاخرة.

2. Realme 12 Pro:

• تاريخ الإطلاق: 29 يناير (الاثنين).

• معالج: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

• كاميرا خلفية: 32MP كاميرا telephoto مع تقريب بصري 2x.

• شاشة: FHD+ OLED مع معدل تحديث 120 هرتز.

• تصميم: ظهر جلدي مشابه لنسخة Pro Plus.

• بطارية: 5000mAh مع دعم الشحن السريع 67W.