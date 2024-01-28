بكاميرا 50 ميجابكسل..Infinix تطرح موبايل جديد بأقل من 3000 جنيه

كشفت شركة إنفينيكس عن هاتف Smart 8 العام الماضي في بعض الأسواق، ولكن الذي تم إطلاقه في الهند قبل بضعة أسابيع جاء مع معالج Helio G36، وكاميرا 50 ميجابكسل، ونظام التشغيل XOS 13 المستند إلى Android 13 Go. والآن، أعلنت العلامة التجارية عن Smart 8 Pro، والذي ليس هاتفًا ذكيًا جديدًا بل هو هاتف Smart 8 الهندي.

هذا يعني أن Infinix Smart 8 Pro يأتي مع معالج Helio G36، وشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة 90 هرتز HD+ مع حلقة سحرية تشبه Dynamic Island، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 10 وات. يعمل الهاتف الذكي أيضًا بنظام التشغيل XOS 13 المستند إلى Android 13 Go، ولديه ميزة تتيح لك إجراء مكالمات إلى أشخاص على WhatsApp دون إضافة أرقامهم. ومع ذلك، ستصل هذه الميزة عبر تحديث OTA.

بكاميرا 50 ميجابكسل..Infinix نزلت موبايل جديد بأقل من 3000 جنيه

إطلاق Infinix Smart 8 Pro - هاتف ذكي قديم يحمل اسمًا جديدًا!

يحتوي Infinix Smart 8 Pro على خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (4GB/8GB) وخيارين من التخزين (64GB/128GB) مع دعم لتوسيع التخزين باستخدام بطاقة microSD. كما أنه يضم ثلاث كاميرات - 8 ميجابكسل للتصوير الذاتي و50 ميجابكسل أساسية، جنبًا إلى جنب مع ما تسميه Infinix "عدسة AI".

تشمل بقية مميزات Infinix Smart 8 Pro منفذ USB-C، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، ماسح ضوئي للبصمة مثبت على الجانب، ومعالجة صوت DTS مع تعزيز Super Volume بنسبة 200%.

يأتي Infinix Smart 8 Pro بألوان Timber Black و Shiny Gold و Galaxy White و Rainbow Blue. لم تكشف Infinix بعد عن سعره وتاريخ إطلاقه، لكن الهاتف متوفر في الهند باسم Smart 8 في تكوين واحد 4GB/64GB مقابل 7499 روبية هندية (90 دولارًا أمريكيًا/أي ما يعادل أقل من 3000 جنيه مصري ) وبالتالي، إذا أطلقت Infinix هاتفًا Smart 8 Pro في الهند، فستكون له مواصفات مختلفة.