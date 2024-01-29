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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسقاط مسيرة أوكرانية في ضواحي مدينة روستوف الروسية

مسيرة
مسيرة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أنه قد تم إسقاط مسيرة أوكرانية بضواحي مدينة روستوف الروسية دون وقوع إصابات.

وقال حاكم المنطقة إن صاروخا روسيا أصاب موقعا صناعيا في منطقة كريمنشوك بوسط أوكرانيا اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي، مضيفا أن الهجوم لم يتسبب في وقوع إصابات.

وكتب حاكم منطقة بولتافا فيليب برونين على تطبيق الرسائل تيليغرام: 'لليوم الثاني على التوالي، يهاجم العدو منطقة بولتافا'، مشيراً إلى أن الهدف كان في منطقة كريمنشوك، وقال في وقت لاحق إنه لم تقع إصابات.

وأصاب هجوم صاروخي موقعا صناعيا في نفس المنطقة مما أدى إلى نشوب حريق. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في تلك الحادثة.

 

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